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Радіоактивна вода з Донбасу може потрапити до Азовського моря, - Шмигаль

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Донбас, Вівторок 25 травня 2021 14:44
Радіоактивна вода з Донбасу може потрапити до Азовського моря, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні є ймовірність того, що радіоактивна вода з окупованого Донбасу може потрапити до Азовського моря. Тому для обстеження туди потрібно направити експертів МАГАТЕ.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на переговорах з посланцем президента США з питань клімату Джоном Керрі, передає урядовий портал.

За його словами, на тимчасово окупованих українських територіях вже закриті десятки вугільних шахт без дотримання екологічних процедур, що загрожує безпеці регіону. Шмигаль підкреслив, що на деяких об'єктах є ризик потрапляння забрудненої радіацією води в питні горизонти, і через річкову систему - до Азовського моря.

"Для обстеження цієї ділянки необхідно направити експертів МАГАТЕ. Організація такої спостережної місії - це внесок у безпеку регіону. Адже на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розташовувалося майже 1 200 джерел іонізуючого випромінювання", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський говорив, що через затоплення шахти "Юний комунар" на Донбасі існує загроза екологічної катастрофи. Але на сьогодні радіаційний фон не перевищує норму.

Також повідомлялося, що Україна просить ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу.

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