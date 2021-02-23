Україна просить ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу

Україна просить Організацію Об'єднаних Націй (ООН) провести експертизу шкоди екології Донбасу. З початку окупації його частини на цих територіях назріває екологічна катастрофа.

Про це на дебатах Генеральної асамблеї ООН заявив постпред України Сергій Кислиця.

"В результаті радіація вже забруднює поверхневі ґрунтові води. Ми закликаємо ООН провести експертизу екологічної шкоди на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей", - додав він.

Кислиця нагадав, що в 2018 році окупаційна влада припинила відкачування води з шахти "Юнком", де радянський уряд провів ядерний вибух.

Нагадаємо, раніше Кислиця на дебатах у Генасамблеї ООН поскаржився на те, що Росія в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі не хоче допрацьовувати вже погоджені рішення.

До цього віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що ОРДЛО знаходяться на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу.