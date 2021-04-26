МАГАТЕ обговорюватиме ядерні об'єкти в Криму і на Донбасі лише з Україною
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) обговорюватиме ядерні об'єкти в Криму і на окупованому Донбасі лише з Україною. Організація визнає тільки український суверенітет над цими територіями.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з главою МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі, передає сайт МЗС України.
Повідомляється, що сторони обговорили застосування гарантій МАГАТЕ до всіх ядерних об'єктів на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях.
"Рафаель Маріано Гроссе підтвердив чітку позицію: МАГАТЕ буде розмовляти тільки з Україною по всіх ядерних об'єктах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і Криму, оскільки визнає тільки суверенітет нашої держави над ними", - йдеться в повідомленні.
Крім того, співрозмовники обговорили можливість збільшення представництва України в Секретаріаті МАГАТЕ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським фахівцям, представникам ОБСЄ та МАГАТЕ відмовляють у доступі на територію шахти "Юнком" на окупованому Донбасі. На цій шахті в 1979 році при СРСР провели контрольований ядерний вибух, а в 2018 припинили відкачування шахтних вод. Це створює загрозу для проникнення радіації в горизонти питної води.
У зв'язку з цим українська сторона вважає, що ОРДЛО на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу.