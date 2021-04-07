Донбасу може загрожувати екологічна катастрофа. Але поки радіація в нормі

Через затоплення шахти "Юний комунар" на Донбасі існує загроза екологічної катастрофи . Але на сьогодні радіаційний фон не перевищує норму.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський.

За його словами, радіаційний фон у Донецькій і Луганській областях заміряли в лютому і марти, відбирали зразки ґрунтів і води.

"Поки все в нормі. Наскільки довго триватиме цей стан норми, передбачити складно", - зазначив Абрамовський.

Він також підкреслив, що українським фахівцям, представникам ОБСЄ та МАГАТЕ відмовляють у доступі на територію "Юнкома" для моніторингу. За інформацією української сторони, шахта перейшла в мокру консервацію і вже затоплена.

"Наскільки об'єктивна ця інформація, зараз сказати складно, так як доступу до шахти немає. Якщо це так, то через гідравлічний зв'язок між шахтами води можуть потрапляти з пустот в інші порожнечі, тобто переходити до інших стволів шахт. Чим це закінчиться - можна тільки припускати", - додав міністр.