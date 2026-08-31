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В Совете оружейников оценили, сколько времени уйдет на сборку ракет Storm Shadow/SCALP в Украине

09:19 31.08.2026 Пн
2 мин
Сколько времени уйдет Украине на запуск производства Storm Shadow и SCALP?
aimg Лев Шевченко
В Совете оружейников оценили, сколько времени уйдет на сборку ракет Storm Shadow/SCALP в Украине Фото: ракета Storm Shadow (Wikipedia)
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Украинская оборонная промышленность обладает достаточным уровнем компетенций для крупноузловой сборки ракет Storm Shadow/SCALP из готовых функциональных блоков.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Производство Storm Shadow/SCALP в Украине: что говорят в отрасли о сроках и возможностях".

Готова ли украинская промышленность к сборке ракет

Украинский Совет оружейников считает, что оборонная промышленность страны имеет достаточный уровень компетенций, чтобы овладеть сборкой ракет такого класса в Украине. В то же время в Раде отмечают, что многое зависит от конкретной модели сотрудничества, условий контракта, объема передачи технологий и спецификаций производства.

Если речь идет о крупноузловой сборке Storm Shadow/SCALP из готовых функциональных блоков – боевой части, двигателя, аппаратной части и других компонентов – украинские предприятия, по мнению Совета, имеют необходимый производственный и кадровый потенциал для реализации такого проекта.

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Сколько времени уйдет на отладку производства

По предварительной оценке Совета оружейников, подготовка и обучение персонала в соответствии со всеми технологическими регламентами и допусками может занять около трех месяцев.

Параллельно примерно такой же термин может потребоваться для подготовки производственных площадей, обеспечения необходимого уровня производственной культуры, режима безопасности и устойчивости производства.

Критически важными со стороны партнеров будут передача технологической документации, необходимых комплектов и специализированного контрольно-испытательного оборудования.

При наличии этих условий и без существенных непредсказуемых задержек, на отладку крупноузловой сборки в Украине уйдет минимум 8-10 месяцев.

Более точные сроки, отмечают в Совете оружейников, можно будет назвать только после понимания конкретных технических требований, уровня локализации и условий будущего соглашения.

Разрешение на развертывание производства Storm Shadow/SCALP Украина получила от Британии и Франции в конце августа – о лицензии на производство сообщил президент Владимир Зеленский.

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