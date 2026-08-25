Реалистично ли собирать Storm Shadow и SCALP в Украине: объяснение эксперта

В отличие от противоракет для ПВО, у Украины уже есть технологическая база для сборочного проекта Storm Shadow и SCALP.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

Имеющаяся база: "Нептун", КБ "Луч" и "Мотор Сич"

По словам эксперта, реалистичность проекта зависит от того, о какой именно ракете идет речь. Если сравнивать с созданием противоракет для ПВО — в частности PAC-2 или PAC-3, то у Украины нет опыта, позволяющего использовать существующую инфраструктуру.

Это более сложные по конструкции изделия: PAC-3 – сверхскоростная ракета с твердотопливным двигателем, требующая высокопрочного жаростойкого сплава для корпуса, выдерживающего экстремальные перегрузки при резком изменении направления при перехвате.

В то же время со Storm Shadow ситуация иная, отметил Храпчинский. Украина уже производит крылатые ракеты "Нептун", имеет конструкторское бюро "Луч" и "Мотор Сич", яrt производит двигатели.

Storm Shadow – дозвуковая ракета с обычным турбореактивным двигателем, композитным корпусом и крылом, рассчитанным на дозвуковую нагрузку – то есть ближе по технологическому уровню к тому, что Украина уже освоила.

Сходство есть и в системе наведения: Storm Shadow использует тепловизионную головку и корреляцию рельефа для полета на малой высоте - такая же технология, по словам эксперта, уже реализована в "Нептунах".

Противоракеты ПВО, в свою очередь, нуждаются в активной радиолокационной головке самонаведения миллиметрового диапазона - более сложной и более закрытой технологии.

Сроки: от 6–12 месяцев на сборку до 5 лет на полную локализацию

Храпчинский отметил, что пока неясно, каким именно будет формат сотрудничества – речь идет о финальном сборнике готовых комплектов или о локализации отдельных конечных элементов. С

а его словами, развертывание так называемого крупноузлового сборника, когда готовые комплекты поставляются, а их только собирают в Украине для оперативного обеспечения Вооруженных сил, возможно за 6–12 месяцев. Полная локализация производства может занять до 5 лет.

Отдельно эксперт обратил внимание на боевую часть ракет: Storm Shadow имеет проникающий кумулятивный заряд, PAC-2 – осколочно-фугасную боевую часть, а PAC-3 – вольфрамовые поражающие элементы. По словам Храпчинского, опыт работы с вольфрамовыми поражающими элементами в Украине уже есть – у компании Fire Point.