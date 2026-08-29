Производство Storm Shadow/SCALP в Украине: что говорят в отрасли о сроках и возможностях

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Украина получила от Британии и Франции разрешение на развертывание производства дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

РБК-Украина поговорила с представителями оборонной отрасли о том, сколько времени может занять запуск такого производства и готова ли к этому украинская оборонная промышленность.

Главное: Технологическая разница. Storm Shadow – дозвуковая ракета с турбореактивным двигателем, композитным корпусом и тепловизионной головкой наведения, тогда как ракеты ПВО вроде PAC-3 – сверхскоростные перехватчики с твердотопливным двигателем, жаропрочным сплавом и радиолокационной головкой самонаведения.

Storm Shadow – дозвуковая ракета с турбореактивным двигателем, композитным корпусом и тепловизионной головкой наведения, тогда как ракеты ПВО вроде PAC-3 – сверхскоростные перехватчики с твердотопливным двигателем, жаропрочным сплавом и радиолокационной головкой самонаведения. Имеющийся задел. В Украине уже есть частичный технологический опыт, примененный в ракетах "Нептун" (КБ "Луч", двигатели "Мотор Сич"), а также опыт работы с вольфрамовыми поражающими элементами в Fire Point.

В Украине уже есть частичный технологический опыт, примененный в ракетах "Нептун" (КБ "Луч", двигатели "Мотор Сич"), а также опыт работы с вольфрамовыми поражающими элементами в Fire Point. Оценка компетенций. Украинский Совет оружейников считает, что оборонная промышленность обладает достаточным уровнем компетенций для крупноузловой сборки ракет из готовых функциональных блоков.

Украинский Совет оружейников считает, что оборонная промышленность обладает достаточным уровнем компетенций для крупноузловой сборки ракет из готовых функциональных блоков. Сроки. Оценки сроков развертывания крупноузловой сборки колеблются от 6-12 месяцев (Совет оружейников, Храпчинский) до более чем года (Гончаров), а полная локализация может занять до пяти лет.

Чем Storm Shadow технологически отличается от зенитных ракет

В июле обсуждалась возможность производства в Украине ракет для ПВО Patriot. Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отмечает, что сборка Storm Shadow – это иная инженерная задача, нежели локализация ракет-перехватчиков вроде PAC-2 или PAC-3. По его словам, Storm Shadow – дозвуковая ракета, тогда как PAC-3 – сверхскоростная ракета-перехватчик.

Что касается двигателя, отметил Храпчинский, у Storm Shadow это обычный турбореактивный двигатель, а у PAC-3 – твердотопливный, для реализации которого требуется совершенно другой подход к производству.

Отличается и материал корпуса, а также конструкция: у Storm Shadow это композитный материал и складное крыло, рассчитанное на дозвуковую нагрузку, тогда как ракета ПВО требует высокопрочного жаропрочного сплава, способного выдерживать экстремальные перегрузки при резкой смене направления во время перехвата.

Система наведения также разная – у Storm Shadow это тепловизионная головка с корреляцией рельефа и GPS (подход, который в Украине уже реализован в ракетах "Нептун"), тогда как ракеты ПВО используют активную радиолокационную головку самонаведения миллиметрового диапазона.

Отдельно Храпчинский выделил тип боевой части: у Storm Shadow – проникающий кумулятивный заряд, у PAC-2 – осколочно-фугасный, у PAC-3 – вольфрамовые поражающие элементы. По его словам, опыт работы именно с вольфрамовыми поражающими элементами у Украины уже есть – им обладает компания Fire Point.

Насколько готова украинская оборонная промышленность

Украинский Совет оружейников считает, что оборонная промышленность Украины обладает достаточным уровнем компетенций, чтобы освоить сборку ракет такого класса в Украине, хотя многое будет зависеть от конкретной модели сотрудничества, условий контракта, объема передачи технологий и спецификаций производства.

Если речь идет о крупноузловой сборке Storm Shadow/SCALP из готовых функциональных блоков – боевой части, двигателя, аппаратной части и других компонентов, – украинские предприятия, по мнению Совета, имеют необходимый производственный и кадровый потенциал для такого проекта.

Анатолий Храпчинский отметил, что Украина уже производит "Нептуны", и назвала это плюсом: в стране есть КБ "Луч", а также "Мотор Сич", производящая двигатели.

CEO NAUDI Сергей Гончаров обращает внимание, что часть ключевых компонентов указанных ракет продолжит производиться иностранными производителями – в частности двигатель, скорее всего, от французской Safran, а также узлы от MBDA, Leonardo, Thales или американских компаний, которые продолжат их выпускать.

Поэтому, по словам Гончарова, ключевой вопрос – какой процент локализации удастся обеспечить фактически, ведь сама по себе сборка ракеты из готовых узлов им названа "отверточным производством".

По оценке Гончарова, украинские частные производства уже выглядят на уровне современных европейских, однако все потенциальные предприятия, привлеченные к проекту, будут проходить технические аудиты возможностей и оценку готовности к производству в соответствии с требованиями партнеров – и условный "гараж" для этого не подойдет.

Сколько времени может занять запуск производства

Оценки сроков, названные тремя источниками, различаются в деталях, но сходятся в том, что речь идет не о неделях или месяцах, а минимум о годе и более.

Украинский Совет оружейников дает детальный расклад:

подготовка и обучение персонала в соответствии с технологическими регламентами и допусками может занять около трех месяцев;

параллельно примерно столько же времени понадобится на подготовку производственных площадей, необходимого уровня производственной культуры, режима безопасности и устойчивости производства.

При условии передачи партнерами технологической документации, комплектов и контрольно-испытательного оборудования и без существенных задержек, на наладку крупноузловой сборки в Украине, по оценке Совета, уйдет минимум 8-10 месяцев. Более точные сроки, отмечают в Совете оружейников, можно будет назвать только после понимания конкретных технических требований, уровня локализации и условий соглашения.

Фото: ракета Storm Shadow (Wikipedia)

Анатолий Храпчинский назвал примерно те же ориентиры: развертывание крупноузловой сборки из готовых комплектов, когда поставленные части просто монтируются в Украине, может занять 6-12 месяцев, тогда как полная локализация производства – до пяти лет.

Сергей Гончаров более сдержан в прогнозах: по его оценке, за полгода производство никто не запустит, и даже в течение года это будет сделать трудно. Основная сложность, по его словам, – в обеспечении достаточного уровня локализации компонентов, которые сейчас производят исключительно иностранные компании.

Еще один вопрос – продолжительность самого процесса передачи лицензий и налаживания производства – намного более сложного, по его словам, чем, например, со стрелковым оружием, это не делается за "месяц-два-три".

Какую ценность этот проект имеет для Украины

Сергей Гончаров называет идею передачи технологий "замечательной" и выражает надежду, что она будет реализована, а не останется очередными декларациями.

По его словам, для украинской стороны в первую очередь интересна не столько сама сборка ракеты, сколько удержание технологий – и по наведению, и по снижению заметности в тепловом и радиолокационном спектрах. А также – налаживание и углубление интеграции украинских предприятий в кооперацию с европейскими партнерами.

Именно в этом, по мнению Гончарова, и заключается наибольшая эффективность и выгода, которую получит украинский ОПК. В то же время он назвал это и вызовом в отношении соответствия технологического уровня украинских компаний требованиям партнеров.

Гончаров также обратил внимание на более общую тенденцию: все больше стран рассматривают Украину как потенциального партнера для реализации подобных проектов.

"Украина точно так же производит определенную номенклатуру ракетного вооружения, в основном наземного базирования. Storm Shadow – это ракета авиационного базирования. Соответственно, она будет дополнять тот ракетный потенциал, которым мы можем наносить поражение нашему врагу не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно на территории РФ", – говорит Гончаров.

Гончаров также объяснил, почему считает средства поражения более простыми для производства, чем средства защиты: у ракеты типа Storm Shadow, по его словам, есть "право на ошибку" – она рассчитана на попадание в статичную цель с четкими координатами, и даже если часть ракет из залпа будет сбита, остальные достигнут цели.

Зато средство защиты, особенно против баллистических целей, такого права на ошибку не имеет: "Оно должно быть эффективным. Оно должно обязательно выполнять ту задачу, которую перед ним ставили разработчики, которой требуют военные".

Вопросы – ответы (FAQ):

– Что именно разрешили Британия и Франция?

– Британия и Франция согласились предоставить Украине лицензию на собственное производство Storm Shadow/SCALP. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что 24 августа президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Энди Бернем дали согласие передать Украине соответствующую лицензию.

– Готова ли украинская оборонная промышленность к сборке таких ракет?

– Украинский Совет оружейников считает, что да – при условии крупноузловой сборки из готовых функциональных блоков. Анатолий Храпчинский указывает на имеющийся технологический задел (КБ "Луч", "Мотор Сич", опыт Fire Point с вольфрамовыми поражающими элементами).

Сергей Гончаров обращает внимание, что ключевые компоненты продолжат выпускать иностранные производители, поэтому вопрос – в фактическом проценте локализации.

– Сколько времени уйдет на запуск сборки?

– По оценке Совета оружейников – минимум 8–10 месяцев при условии получения документации, комплектов и оборудования от партнеров. Храпчинский называет 6-12 месяцев для крупноузловой сборки. Гончаров считает, что за полгода это сделать не удастся, и даже за год будет сложно.

– А полная локализация производства?

– По оценке Храпчинского, полная локализация может занять до пяти лет.