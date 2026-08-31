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У Раді зброярів оцінили, скільки часу піде на складання ракет Storm Shadow/SCALP в Україні

09:19 31.08.2026 Пн
2 хв
Скільки часу знадобиться Україні на запуск виробництва Storm Shadow та SCALP?
aimg Лев Шевченко
У Раді зброярів оцінили, скільки часу піде на складання ракет Storm Shadow/SCALP в Україні Фото: ракета Storm Shadow (Wikipedia)
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Українська оборонна промисловість має достатній рівень компетенцій для крупновузлового складання ракет Storm Shadow/SCALP із готових функціональних блоків.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Виробництво Storm Shadow/SCALP в Україні: що кажуть у галузі про строки та можливості".

Чи готова українська промисловість до складання ракет

Українська Рада зброярів вважає, що оборонна промисловість країни має достатній рівень компетенцій, щоб опанувати складання ракет такого класу в Україні. Водночас у Раді наголошують, що багато залежить від конкретної моделі співпраці, умов контракту, обсягу передачі технологій та специфікацій виробництва.

Якщо йдеться про крупновузлове складання Storm Shadow/SCALP із готових функціональних блоків - бойової частини, двигуна, апаратної частини та інших компонентів - українські підприємства, на думку Ради, мають необхідний виробничий і кадровий потенціал для реалізації такого проєкту.

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Скільки часу піде на налагодження виробництва

За попередньою оцінкою Ради зброярів, підготовка та навчання персоналу відповідно до всіх технологічних регламентів і допусків може зайняти близько трьох місяців.

Паралельно приблизно такий самий термін може знадобитися для підготовки виробничих площ, забезпечення необхідного рівня виробничої культури, режиму безпеки та стійкості виробництва.

Критично важливими з боку партнерів будуть передача технологічної документації, необхідних комплектів і спеціалізованого контрольно-випробувального обладнання.

За наявності цих умов і без суттєвих непередбачуваних затримок, на налагодження крупновузлового складання в Україні піде мінімум 8-10 місяців.

Точніші строки, зазначають у Раді зброярів, можна буде назвати лише після розуміння конкретних технічних вимог, рівня локалізації та умов майбутньої угоди.

Дозвіл на розгортання виробництва Storm Shadow/SCALP Україна отримала від Британії та Франції наприкінці серпня - про ліцензію на виробництво повідомив президент Володимир Зеленський.

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