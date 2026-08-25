Украина получит лицензию на производство Storm Shadow/SCALP, - Зеленский
Великобритания и Франция согласились предоставить Украине лицензию для собственного производства Storm Shadow/SCALP.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с медиа вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом в Telegram.
Украина будет производить Storm Shadow/SCALP
Зеленский заявил, что 24 августа президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Энди Бернем согласились передать Украине соответствующую лицензию.
"Мы получили подтверждение от Великобритании относительно производства ракет большой дальности SCALP. До этого мы говорили с президентом Макроном, он подтвердил разблокировку "скальпов" и лицензии", - говорит президент.
По словам Зеленского, Украина будет действовать.
"Считаю, что это сильный позитив и сильное решение", - уточнил он.
FREYJA и ППО
Также глава государства объявил, что через 7-10 дней у Украины будет график по работе с антибалистической системой FREYJA:
- когда последующие встречи с партнерами,
- где блокируется процесс,
- с какой компанией какой страны что-то не выходит.
"Все очень серьезно к этому настроены, будем все разблокировать", - говорит он.
Кроме того, Норвегия подтвердила 9 миллиардов долларов финансирования на 2027 год.
Украина также получила подтверждение о будущих поступлениях:
- нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним,
- ракет АІМ, которыми ПВО сбивает российские ракеты.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина, по словам президента, получила небольшую партию ракет Patriot.
Также сообщалось, что Бернем заявил: в сентябре он отправится в США вместе с другими европейскими лидерами, чтобы попытаться усилить защиту Украины.
Кроме того, Зеленский рассказал о нескольких вариантах борьбы с атаками России в портах. При этом судоходство сейчас заблокировано не полностью.