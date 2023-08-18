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В Крыму сообщают о выстрелах и дыме возле Евпатории

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Пятница 18 августа 2023 19:05
В Крыму сообщают о выстрелах и дыме возле Евпатории Фото: Возле Евпатории раздаются выстрелы, виднеется дым (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Крыму раздаются очереди из крупнокалиберного оружия. Недалеко от Евпатории виднеется дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"На косе Беляус со стороны Евпатории слышны очереди из крупнокалиберного оружия и виден дым, сообщает наш подписчик. Это произошло час назад", - пишет канал.

Стоит отметить, что ни военное руководство Украины, ни оккупационная так называемая "власть" Крыма никоим образом пока что не комментировали ситуацию.

Фото: Возле Евпатории раздаются выстрелы, виднеется дым (t.me/Crimeanwind)

Взрывы в Крыму

Последние месяцы в Крыму все чаще происходят взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных ударов, или же атаки дронов по полуострову или Крымскому мосту.

К примеру, в ночь на 4 августа, в рамках спецоперации СБУ, во время атаки дронами был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, на следующий день дроны также атаковали крупный нефтяной танкер SIG, который был хорошо нагружен топливом.

Также недавно был атакован надводными дронами и Крымский мост. В результате в конструкции были разрушены два пролета.

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