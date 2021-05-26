ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Кабміні досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсії

Новость на русском →
Київ, Середа 26 травня 2021 19:52
У Кабміні досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсії Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У середу, 26 травня, у Кабміні відбулася нарада щодо пенсійної реформи. Всі задіяні сторони досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Як розповів глава уряду, пенсійну реформу він обговорював сьогодні з керівництвом Мінсоцполітики, Мінфіну, комітету Верховної ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, а також Офісу президента.

"Переконався, що команди досягли згоди по всіх ключових пунктах реформи, мета якої забезпечити майбутнє наших громадян", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці квітня Мінсоцполітики презентувало закони щодо системи пенсійних накопичень. Пізніше у парламенті розповіли, як запустити накопичувальну пенсійну систему з 2023 року.

Додамо, на початку березня Мінсоцполітики анонсувало зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень.

Крім того, у 2021 році в Україні провели планову індексацію пенсій. Мінімальний розмір підвищення пенсії був встановлений на рівні 100 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика пенсионная реформа пенсия в Украине Кабінет Міністрів України
NEWS
"Своїх не залишаємо". Українців евакуювали з Сектору Газа
"Своїх не залишаємо". Українців евакуювали з Сектору Газа
DAILY
Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій