ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В правительстве спрогнозировали сроки введения накопительной пенсии

Новина українською →
Украина, Понедельник 07 ноября 2022 10:14
В правительстве спрогнозировали сроки введения накопительной пенсии Фото: накопительная пенсия будет введена после войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется после окончания войны. За это время планируется наработать законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.

"Я очень надеюсь, что до завершения войны мы проработаем накопительную пенсионную систему. И эти люди, которым по 35 лет, смогут еще дополнительно накапливать на персональные счета уже получать очень хорошее, достойное, как в Европе или в мире, пенсионное обеспечение" , – сказала она.

Напомним, из-за масштабного вторжения России в Украину пенсионную реформу в 2022 году пришлось приостановить.

В августе министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что если в следующем году война завершится, то с 2024 года можно начинать запускать накопительную пенсионную систему. По ее мнению, начало реформы будет безопасным для сохранения сбережений людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсия в Украине
NEWS
В Киеве завтра утром начнутся экстренные отключения света
В Киеве завтра утром начнутся экстренные отключения света
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ