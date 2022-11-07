В правительстве спрогнозировали сроки введения накопительной пенсии
Введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется после окончания войны. За это время планируется наработать законодательство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.
"Я очень надеюсь, что до завершения войны мы проработаем накопительную пенсионную систему. И эти люди, которым по 35 лет, смогут еще дополнительно накапливать на персональные счета уже получать очень хорошее, достойное, как в Европе или в мире, пенсионное обеспечение" , – сказала она.
Напомним, из-за масштабного вторжения России в Украину пенсионную реформу в 2022 году пришлось приостановить.
В августе министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что если в следующем году война завершится, то с 2024 года можно начинать запускать накопительную пенсионную систему. По ее мнению, начало реформы будет безопасным для сохранения сбережений людей.