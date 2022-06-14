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Пенсійної реформи в Україні цього року не буде: до чого готуються у Мінсоцполітики

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 12:43
Пенсійної реформи в Україні цього року не буде: до чого готуються у Мінсоцполітики Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через масштабне вторгнення Росії в Україну пенсійну реформу довелося призупинити. Але в довгу скриньку її відкладати не збираються, вже наступного року її використовують для повернення в Україну тих, хто виїхав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної в ефірі телемарафону.

"Цього року я думаю ні, цього року нам треба всім вижити", - сказала вона.

За словами Лазебної, а ось у ц наступний рік якраз накопичувальні пенсійні рахунки може бути дуже хорошою перспективою для повернення людей в країну.

"Ми зараз над цим думаємо. Які це можуть бути категорії, який потрібен ресурс, щоб створити ці рахунки. Це не просто перспектива для людини, а й ресурс, який може бути використаний на відновлення України", - додала вона.

Раніше Лазебна заявила, що близько 300 тисяч українців, які опинилися на окупованих територіях, не можуть отримати пенсії. Пошта не може донести людям гроші.

Детальніше про те, яку допомогу можуть отримати переселенці, як нараховуються пенсії та соціальні виплати під час війни та чи варто громадянам отримувати статус біженця закордоном, - читайте в інтерв’ю Марини Лазебної РБК-Україна.

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Пенсійна реформа
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