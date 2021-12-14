Немає альтернативи: у Раді сказали, у що можна інвестувати пенсійні накопичення

Згідно з пенсійною реформою, всі кошти накопичувального рівня, які будуть акумулюватися у відповідному пенсійному фонді, можна буде інвестувати тільки в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Як і кошти "економічних паспортів".

Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева для "Інтерфакс-Україна" .

За його словами, запорукою успішної пенсійної реформи є формування розвиненого фондового ринку.

"Давайте покладемо руку на серце, у нас більше нікуди вкладати гроші зараз. Щоб створити ринок, ми проголосували минулого року закон про деривативи. Крім того, наступного тижня у нас стоїть в залі закон про реформування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Це база для формування фондового ринку", - зазначив нардеп.

Гетманцев підкреслив, що на підставі цих законів і буде формуватися фондовий ринок. Він також погодився, що Національна комісія недопрацьовує, оскільки закордонні цінні папери купити простіше, ніж українські.

Він додав, що за умови розвитку фондового ринку частка ОВДП може бути знижена, але має з'явитися альтернатива.

"Альтернативи зараз за великим рахунком немає", - сказав Гетманцев.