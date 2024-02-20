ua en ru
Вт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Раде опровергли фейк о планах ввести ограничения для детей уклонистов

Киев, Вторник 20 февраля 2024 17:35
UA EN RU
В Раде опровергли фейк о планах ввести ограничения для детей уклонистов Фото: Давид Арахамия, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине не будут вводить запрет на вступление в высшие учебные заведения для детей уклонистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера фракции "Слуга народа" в Верховной раде, члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давида Арахамию в Telegram.

"Опровергаем очередной фейк, к сожалению, разлетевшийся в СМИ. Никто не намерен ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений к правилам мобилизации", - отметил Арахамия.

Он добавил, что сложно понять, почему кто-то распространяет подобную информацию, но "ее точно не стоит воспринимать серьезно".

Что предшествовало

Напомним, ранее член Комитета обороны и нацбезопасности и народный депутат Вадим Ивченко рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации "предлагают отказывать в госуслугах тем", кто не хочет защищать Родину.

Он уточнил, что дети уклонистов якобы не смогут вступать в высшие учебные заведения.

К слову, секретарь комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что народные депутаты уже внесли на рассмотрение более 1000 правок в законопроект о мобилизации в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид Арахамия Верховная рада Мобилизация в Украине Образование в Украине
NEWS
Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное
Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное
DAILY
Visa или Mastercard. В чем разница и какую карту выбрать, чтобы не разориться на комиссиях
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Visa или Mastercard. В чем разница и какую карту выбрать, чтобы не разориться на комиссиях