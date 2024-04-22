RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде рассказали, как и когда заработает новый закон о мобилизации: что нужно знать

Фото: закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. После этого мужчины от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои военно-учетные персональные данные.

Обновить данные можно одним из трех способов, пояснил член комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Первый - в ТЦК и СП. Второй - зарегистрировать электронный кабинет и через него обновить дистанционно. Третий - воспользоваться услугами ЦНАПов.

Функционирование электронного кабинета - это один из вопросов, который Кабмин должен доработать. В Раде ожидают, что его успеют запустить до вступления в силу самого закона. Однако повестки присылать в этом электронном кабинете не будут - они по-прежнему будут вручаться только в бумажном виде.

"Кабинет министров Украины должен наработать ряд подзаконных нормативно-правовых актов. Когда мы на комитете рассматривали этот законопроект, то представители Министерства обороны сообщили нам, что подавляющее большинство этих документов уже почти готово - и по бронированию, и по военно-транспортной обязанности, и по механизму дистанционного обновления персональных данных", - рассказал изданию Вениславский.

Поскольку закон также пересматривает основания для отсрочки от мобилизации, по истечении этих 60 дней отдельные лица могут потерять такое право. Изменения коснутся и мужчин-соискателей второго (т.е. непоследовательного) высшего образования. Они, по словам Вениславского, потеряют право на отсрочку по завершении учебного года.

Мужчины, имеющие статус ограниченно пригодных, в течение 9 месяцев в обязательном порядке должны пройти пересмотр.

Ужесточение наказаний

В случае игнорирования повестки ТЦК имеет право обратиться в суд с требованием ввести к нарушителю временный запрет на управление транспортным средством. Параллельно комитет по правоохранительной деятельности готовит ко второму чтению еще один законопроект, касающийся наказаний за нарушение мобилизации и военного учета. В нем прописано ужесточение административной ответственности и существенное увеличение штрафов. Вениславский прогнозирует, что он будет принят и вступит в силу, прежде чем заработает "базовый" закон о мобилизации.

По замыслу авторов этих законов, они, во-первых, должны дать реальную картину мобилизационного ресурса в стране.

"Летом количественный эффект от нового закона о мобилизации точно еще не будет ощутим. По оценкам, звучавшим в нашем комитете, фактически этот закон может заработать где-то через полгода - на тот момент он уже даст такой эффект. То есть где-то на середину - конец осени мы уже будет полностью работающий закон", - ответил Вениславский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля. Закон был обнародован 17 апреля и начнет действовать с 18 мая.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в феврале 2024 года относительное большинство украинцев (36%) оценивали уровень мобилизации как недостаточный. Считали его слишком высоким 19%. Кроме того, 30% респондентов заявили, что уровень мобилизации достаточный, а 15% не определились.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаМобилизация в Украине