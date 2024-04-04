Слишком высокий, оптимальный или недостаточный: украинцы оценили уровень мобилизации

Относительное большинство украинцев (36%) оценивают уровень мобилизации как недостаточный. Считают его слишком высоким 19%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

В то же время 30% респондентов заявили, что уровень мобилизации достаточный, а 15% не определились.

Среди основных причин, почему люди не хотят мобилизоваться в Вооруженные силы Украины, респонденты назвали следующие:

Страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности – 42%,

Несправедливая мобилизация – 22%,

Нехватка техники, амуниции и оружия - 22%,

Недоверие к власти – 18%,

Коррупция в правительстве или в армии – 17%,

Недостаточная социальная и материальная поддержка – 16%.

Кроме того, украинцы определили главные инициативы властей, которые могли бы способствовать повышению мотивации граждан вступать в ВСУ. Среди них:

Улучшение материального обеспечения армии (оружие, одежда, продовольствие) – 31%,

Мобилизация всех социальных групп, независимо от статуса, дохода – 22%,

Борьба с коррупцией – 17%,

Более высокие и стабильные зарплаты для военных – 17%,

Надлежащее социальное обеспечение военнослужащих, их семей – 17%,

Лучшая организация службы (должное обучение, ротации) – 12%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 17 по 21 февраля 2024 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.