Главная » Новости » Политика

Кандидатуру Бережной на министра культуры и гуманитарного вице-премьера внесли в Раду

Пятница 10 октября 2025 19:27
Кандидатуру Бережной на министра культуры и гуманитарного вице-премьера внесли в Раду Фото: Татьяна Бережная (facebook.com/berezhna.tetyana)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике - министром культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.

По предложению депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", которая имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде девятого созыва, Свириденко внесла представление о назначении Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике - министром культуры Украины.

"Парламент в установленном порядке рассмотрит это представление", - сообщил Стефанчук.

Бережная может стать министром культуры и гуманитарным вице-премьером

Напомним, на днях фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины.

Также сообщалось, что нардепы СН будут рекомендовать премьеру Юлии Свириденко внести представление на назначение Бережной.

Рада может рассмотреть назначение Бережной уже на следующей пленарной неделе, в том числе и во вторник, 21 октября.

Стоит отметить, что с июня 2022 года Бережная занимала должность заместителя министра экономики Украины.

28 июля этого года Кабмин назначил Бережную и.о. министра культуры Украины.

Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко Министерство культуры Верховная рада
