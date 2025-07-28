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Кабмин назначил временного руководителя Минкульта: кто им стал

Понедельник 28 июля 2025 21:51
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Кабмин назначил временного руководителя Минкульта: кто им стал Фото: Татьяна Бережная (facebook.com/berezhna.tetyana)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров назначил временно руководителя Министерства культуры. Им стала Татьяна Бережная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.

"Правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций", - заявила она.

Она подчеркнула, что в условиях трансформации для министерства критически важно сохранить управляемость, финансовую устойчивость и живой диалог с культурным сообществом.

"Именно поэтому обязанности временной руководительницы поручено опытному управленцу с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами", - отметила Свириденко.

Что известно о Бережной

Бережная получила высшее образование в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", получив степень бакалавра по направлению "Право" и магистра по специальности "Правоведение". Стажировалась в Парламенте Канады в рамках Канадско-украинской парламентской программы (CUPP), что стало для нее первым международным опытом в сфере государственной политики.

Дальнейшее обучение она продолжила в Украинской школе политических студий, Киевской школе экономики (по направлению Government Relations), Аспен Институте Киев, а также в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), где освоила курс о глобальных трансформациях и восстановлении Украины. В 2025 году Татьяна завершила программу Школы Стратегического Архитектора при KMBS.

Юридическую карьеру она начала еще в 2011 году в одном из ведущих украинских адвокатских объединений - "Василь Кисиль и Партнеры". В 2017 году получила свидетельство адвоката.

С 17 июня 2022 года она занимала должность заместителя Министра экономики. В 2025 году ей доверено представление Украины на всемирной выставке ЭКСПО в Осаке - как Генеральному комиссару.

Назначение нового правительства

17 июля Верховная Рада Украины утвердила нового главу правительства - премьер-министром стала Юлия Свириденко, которая ранее руководила Министерством экономики. Подробнее о ее биографии и карьерном пути - читайте в материале РБК-Украина.

До этого должность премьера занимал Денис Шмыгаль, который теперь назначен министром обороны.

Кроме нового премьера, парламент также обновил состав Кабмина - назначены новые руководители Министерств экономики, энергетики, социальной политики, юстиции и по вопросам европейской интеграции.

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