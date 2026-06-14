В одной из стран ЕС призвали лишить украинцев временной защиты
В Чехии хотят отменить статус временной защиты для украинских беженцев. Дальнейшее пребывание украинцев в стране оказалось под вопросом из-за якобы недовольства местных граждан и политических споров относительно их роли в экономике.
Об этом заявил председатель чешской партии СДПГ и Палаты депутатов Чехии Томио Окамура, сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание České noviny.
Суть спора и обвинения в эфире
Инициатива лидера СДПГ прозвучала во время дискуссионной программы в эфире Prima TV. Политик выразил радикальную позицию относительно дальнейшей судьбы украинцев в стране.
"Если бы это зависело от меня, я бы немедленно прекратил временную защиту", - заявил Окамура.
Он добавил, что украинцев в Чехии находится слишком много, и из-за этого якобы жалуются местные граждане.
Зато представители других чешских партий напоминают, что украинские граждане сейчас критически необходимы для функционирования строительной отрасли, системы здравоохранения и социальных услуг страны.
Реальная ситуация с беженцами в Чехии
В ответ на обвинения Окамуры относительно злоупотребления социальными выплатами, председатель ГДПН Мартин Купка привел официальные данные профильных министерств. Согласно им, случаи нарушений являются единичными.
Сейчас в Чехии находится около 400 тысяч украинских беженцев. Из них более 175 тысяч официально трудоустроены и платят налоги, а значительную часть от остального количества составляют дети. Более того, наличие такого количества украинцев обеспечивает Чехии освобождение от миграционного пакта ЕС относительно обязательного переселения других мигрантов.
Что ждет беженцев в ЕС
Напомним, Европейский Союз планирует продлить временную защиту для беженцев после марта 2027 года, однако будущих пришельцев могут ждать изменения.
В частности, в Совете ЕС продолжаются дискуссии относительно возможного введения ограничений для мужчин мобилизационного возраста, которые будут приезжать в Европу впервые. В то же время в Еврокомиссии успокоили, что новые правила не затронут тех, кто уже имеет статус защиты.
Вместе с тем, длительная эмиграция и адаптация заставляют многих украинцев задумываться о репатриации. В некоторых государствах процент тех, кто хочет ехать домой, остается достаточно высоким. Ранее РБК-Украина уже публиковало топ стран ЕС, где украинцы чаще всего планируют возвращение домой.
Основными факторами для возвращения становятся суровая бюрократия, сложная налоговая система и несоответствие европейского быта изначальным ожиданиям. Многие эмигранты сталкиваются с финансовым истощением и серьезным кризисом.
Одним из самых больших шоков, в частности, становится тотальный консерватизм в Германии, где после привычной для украинцев цифровизации людям приходится иметь дело с бумажным адом и "цифровым каменным веком".