В одной из стран ЕС призвали лишить украинцев временной защиты

В Чехии хотят отменить статус временной защиты для украинских беженцев. Дальнейшее пребывание украинцев в стране оказалось под вопросом из-за якобы недовольства местных граждан и политических споров относительно их роли в экономике.

Об этом заявил председатель чешской партии СДПГ и Палаты депутатов Чехии Томио Окамура, сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание České noviny .

Суть спора и обвинения в эфире

Инициатива лидера СДПГ прозвучала во время дискуссионной программы в эфире Prima TV. Политик выразил радикальную позицию относительно дальнейшей судьбы украинцев в стране.

"Если бы это зависело от меня, я бы немедленно прекратил временную защиту", - заявил Окамура.

Он добавил, что украинцев в Чехии находится слишком много, и из-за этого якобы жалуются местные граждане.

Зато представители других чешских партий напоминают, что украинские граждане сейчас критически необходимы для функционирования строительной отрасли, системы здравоохранения и социальных услуг страны.

Реальная ситуация с беженцами в Чехии

В ответ на обвинения Окамуры относительно злоупотребления социальными выплатами, председатель ГДПН Мартин Купка привел официальные данные профильных министерств. Согласно им, случаи нарушений являются единичными.

Сейчас в Чехии находится около 400 тысяч украинских беженцев. Из них более 175 тысяч официально трудоустроены и платят налоги, а значительную часть от остального количества составляют дети. Более того, наличие такого количества украинцев обеспечивает Чехии освобождение от миграционного пакта ЕС относительно обязательного переселения других мигрантов.