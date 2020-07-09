У Раді не бачать сенсу в окремому законі про мови нацменшин

Фото: Дмитро Лубінець (УНІАН)

Комітет розробить один комплексний документ

В Раді заявили, що робити окремий закон про мови нацменшин не потрібно. Адже діючий з 1992 року закон про нацменшини вже застарів.

Про це РБК-Україна повідомив голова комітету Ради з питань прав людини, реінтеграції окупованих територій та національних меншин Дмитро Лубінець.

Він заявив, що комітет розробить один комплексний документ. В прикінцевих положеннях буде прописано, що старий закон про нацменшини втрачає чинність.

"Ми створюємо на базі комітету робочу групу і починаємо розробку законопроекту щодо прав нацменшин. Треба робити закон, який буде враховувати і мовні, і культурні права", - заявив Лубінець.

Нагадаємо, представник президента в КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що Верховна рада повинна прийняти окремий закон про мови національних меншин і корінних народів.

Крім того, Венеціанська комісія Ради Європи заявила, що "мовний закон" не забезпечує баланс між українською мовою та мовами національних меншин.

Раніше перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що внесення поправок до "мовного закону" не виключено.