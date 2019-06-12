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АП не виключає внесення правок у "мовний закон"

Новини » Політика    12.06.2019 - 16:15
АП не виключає внесення правок у "мовний закон"
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Зеленського запевнили, що українська мова буде єдиною державною

Представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що внесення правок у "мовний закон" не виключено. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Стефанчук підкреслив, що українська мова буде єдиною державною.

"Якщо імплементація цього закону вимагатиме якихось правок, вони будуть внесені. Але концептуальна для нас річ - єдиною державною мовою в Україні є і буде українська", - заявив представник Зеленського в ВР.

Нагадаємо, глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що скасування "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" не відбудеться.

Як писало РБК-Україна раніше, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") посилює мовні квоти на радіо і телебаченні.

Відзначимо, "мовний закон" набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. При цьому окремі його норми відстрочені.

Додамо, 16 травня 2019 року з'явився повний текст "мовного закону". Документ закріплює за українською мовою статус єдиної державної. Умисне його спотворення в офіційних документах з порушенням вимог правопису, а також створення перешкод і обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійні обряди.

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