У Раді встановили прапор Європейського союзу (відео)

"Пронизливо до сліз - прапор ЄС внесений до сесійної зали українського парламенту. Щоб залишитися там", - написав він.

Moving to tears - the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua_parliament . To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O

Також втановлення прапора прокоментував спікер ВР Руслан Стефанчук. Він назвав цей момент історичним.

"Історичний момент! Прапор Європейського союзу відтепер у стінах українського парламенту. Це була моя мрія. Вона збулася. І додам: Верховній раді йде прапор ЄС як за кольором, так і за змістом" - зазначив голова ВР.

A historic moment! The flag of the European Union now in the Ukrainian Parliament It was my dream It came true. And I will add: the Verkhovna Rada deserves the EU flag both in color and in meaning pic.twitter.com/pQi6D1558u