У Раді встановили прапор Європейського союзу (відео)

У п'ятницю вранці в сесійній залі українського парламенту встановили прапор Європейського союзу. Відтепер він стоятиме радом з українським прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника ЄС в Україні Матті Маасікаса.

"Пронизливо до сліз - прапор ЄС внесений до сесійної зали українського парламенту. Щоб залишитися там", - написав він.

Moving to tears - the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua_parliament. To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 1, 2022

Також втановлення прапора прокоментував спікер ВР Руслан Стефанчук. Він назвав цей момент історичним.

"Історичний момент! Прапор Європейського союзу відтепер у стінах українського парламенту. Це була моя мрія. Вона збулася. І додам: Верховній раді йде прапор ЄС як за кольором, так і за змістом" - зазначив голова ВР.