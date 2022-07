В Раде установили флаг Европейского союза (видео)

"Пронзительно до слез - флаг ЕС внесен в сессионный зал украинского парламента. Чтобы остаться там", - написал он.

Moving to tears - the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua_parliament . To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O

Также установку флага прокомментировал спикер ВР Руслан Стефанчук. Он назвал этот момент историческим.

"Исторический момент! Флаг Европейского союза отныне в стенах украинского парламента. Это была моя мечта. Она сбылась. И добавлю: Верховной раде идет флаг ЕС как по цвету, так и по смыслу" - отметил глава ВР.

A historic moment! The flag of the European Union now in the Ukrainian Parliament It was my dream It came true. And I will add: the Verkhovna Rada deserves the EU flag both in color and in meaning pic.twitter.com/pQi6D1558u