У Раді наступного тижня розглянуть потенційне відкриття закладів освіти

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також члени комітету розглянуть особливості підготовки до ЗНО

Комітет Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій на засіданні 20 травня розгляне потенційне відкриття закладів освіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті парламенту.

Також члени комітету розглянуть питання щодо особливостей підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

"Про потенційне відкриття закладів освіти (дошкільної, загальної середньої та позашкільної). Про стан проведення державної підсумкової атестації в 11 класах загальноосвітніх закладів освіти", - сказано у порядку денному.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні в рамках ослаблення карантину можуть відкрити дитячі садки після 22 травня. За його словами, кожен етап адаптивного карантину триватиме близько 10 днів.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський анонсував другий етап пом'якшення карантину в Україні з 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, готелів, проведення ЗНО та інших сфер.

Автор: Юлия Струк