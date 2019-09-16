З'явився текст проекту держбюджету-2020

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сам проект був зареєстрований у неділю, 15 вересня

На сайті Верховної ради з'явився текст проекту державного бюджету на 2020 рік. Текст законопроекту опублікований на сайті Ради.

Сам проект був зареєстрований у неділю, 15 вересня.

У проекті Державного бюджету України на 2020 рік на національну безпеку та оборону передбачено у сумі 245, 8 млн грн або 5,4 % ВВП.

Крім того, для Державної кримінально-виконавчої служби передбачені видатки в сумі 7 581,3 млн грн.

У проєкті бюджету на 2020 рік передбачається державна підтримка вугільної галузі у обсязі 2 947,5 млн гривень, енергетичної галузі у обсязі 868,6 млн гривень,

Також у проекті для надання державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла передбачається 100 млн грн, які дозволять ввести в експлуатацію майже 15,6 тис. кв м житла та забезпечити власним житлом 256 сімей учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, а також інших громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, у проєкті державного бюджету передбачено бюджетні асигнування в обсязі 2,1 млрд гривень.

З метою відновлення і розвитку автомобільних доріг та підвищення рівня безпеки дорожнього руху при плануванні показників Державного бюджету України на 2020 рік у складі спеціального фонду державного бюджету створено державний дорожній фонд - 69 652,9 млн грн.

В проєкті Державного бюджету України на 2020 рік видатки на наукову і науково-технічну діяльність враховані у обсязі 10 101,7 млн грн, з яких за загальним фондом державного бюджету - 7 314,6 млн гривень.

При плануванні проєкту Державного бюджету України на 2020 рік на здійснення природоохоронних заходів враховані кошти загального фонду у обсязі 230,1 млн грн та спеціального фонду у обсязі 16,5 млн грн.

На реалізацію програми медичних гарантій враховані видатки в обсязі 72,1 млрд грн.

На фінансування культури та інформаційної сфери у проєкті Державного бюджету України на 2020 рік за загальним фондом передбачені видатки у сумі 8 663,5 млн гривень.

У проєкті Державного бюджету України на 2020 рік видатки на освіту враховані в обсязі 136,4 млрд гривень.

До цього представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук анонсувала, що Кабінет міністрів планує презентувати проект держбюджету на 2020 рік у неділю, 15 вересня. Таку дату назвав також президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2020 рік пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату на 550 гривень, а також закласти 245,8 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки та оборони.

Крім того, у проекті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснені з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар.

Додамо, що голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне проект державного бюджету на 2020 рік на пленарному тижні з 17 по 20 вересня.