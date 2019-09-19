Рада ухвалить бюджет-2020 до грудня

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Про це свідчить орієнтовний графік розгляду проекту закону про держбюджет на наступний рік

Державний бюджет на 2020 рік Верховна рада України ухвалить не пізніше 1 грудня 2019 року. Про це свідчить орієнтовний графік розгляду проекту закону про держбюджет, повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, орієнтовний графік розгляду проекту закону про бюджет на 2020 рік схвалено на засіданні комітету з питань бюджету 6 вересня 2019 року.

Держбюджет було подано Кабінетом міністрів до ВР 15 вересня, а 16 вересня проект надано народним депутатам України та Рахунковій палаті для ознайомлення.

Представлення проекту на пленарному засіданні Ради планується 20 вересня.

"Не пізніше 1 жовтня триватиме розгляд проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік народними депутатами та комітетами, формування пропозицій до законопроекту та направлення їх до комітету з питань бюджету. Пропозиції до законопроекту, направлені до комітету з питань бюджету після 1 жовтня та/або з порушенням встановлених вимог не розглядаються", - вказано у повідомленні.

Не пізніше 15 жовтня комітет з питань бюджету має розглянути пропозиції депутатів і комітетів до проекту закону, висновки Рахункової палати, підготувати висновки та пропозиції до законопроекту, а також таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Вказано, що 16 (17) жовтня очікується надання нардепам висновків і пропозицій бюджетного комітету до проекту держбюджету, а також таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Підкреслимо, розгляд та прийняття проекту закону про бюджет-2020 у першому читанні відбудеться 18 жовтня.

"21 жовтня - 3 листопада відбуватиметься підготовка Кабінетом міністрів за участю уповноважених представників комітету з питань бюджету проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної ради. Не пізніше 3 листопада відбудеться подання Кабінетом міністрів України проекту, підготовленого до другого читання (разом з відповідними супровідними документами до нього)", - інформують у ВР.

При цьому підготовлений урядом до другого читання бюджет мають надати парламентарям 4 (5) листопада. Вказано, що 4 - 14 листопада триватиме розгляд комітетом з питань бюджету та підготовка висновку щодо врахування у цьому законопроекті бюджетних висновків ВР. При цьому пропозиції народних депутатів, комітетів до законопроекту, підготовленого до другого читання, не розглядаються.

Очікується, що 15 листопада відбудеться розгляд та прийняття бюджету-2020 у другому читанні на пленарному засіданні ВР.

Так, не пізніше 25 листопада (у разі ухвалення Радою відповідного рішення) відбуватиметься підготовка бюджетним комітетом бюджету-2020 до третього читання. Після прийняття законопроекту у другому читанні пропозиції нардепів та комітетів до нього не розглядаються.

"У разі прийняття Верховною радою відповідного рішення, не пізніше 1 грудня відбудеться розгляд та ухвалення проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік у третьому читанні та в цілому як закону на пленарному засіданні Верховної ради", - сказано у повідомленні.

Варто підкреслити, що в останні роки Рада розглядає проект бюджету лише у двох читаннях.

Нагадаємо, представник Кабміну у парламенті Ірина Верещук заявила, що окремі парламентські фракції уже передали свої пропозиції до проекту закону "Про державний бюджет на 2020 рік".

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР Разумков анонсував, що презентація бюджету-2020 відбудеться у Раді вже у цю п'ятницю.

При цьому текст закону з'явився на сайті Ради у понеділок, 16 вересня.