Раді рекомендують ввести новий тип містобудівної документації

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується схвалити в другому читанні

Комітет Верховної ради з аграрних і земельних питань рекомендує парламенту прийняти законопроект про планування використання земель у другому читанні. Документом вводиться новий тип містобудівної документації.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький в Facebook.

"Ще один важливий законопроект щодо земельного блоку пройшов аграрний комітет. Вітаю рішення комітету з аграрних і земельних питань підтримати у другому читанні проект закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель", реєстраційний номер 2280", - написав чиновник.

Документом передбачене комплексне просторове планування територій громад, що скасовує необхідність розробки декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою; унормування питань, пов'язаних з її затвердженням; нормування формування електронної картографічної основи для планування території; забезпечення реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку з документацією по просторового планування, а також створення прозорого і неконфліктного механізму врахування громадських і приватних інтересів за допомогою прозорих громадських обговорень.

За словами заступника міністра, значною перешкодою для ефективного управління просторовим розвитком громад залишається успадкована ще з радянських часів система просторового планування, яка передбачає паралельну розробку містобудівної та землевпорядної документації.

Нагадаємо, в грудні 2019 року ВР прийняла за основу в першому читанні законопроект №2280, документ підтримали 265 депутатів парламенту.

Як писало РБК-Україна, раніше в Кабміні пояснили новації законопроекту №2280 і заявили, що нововведення законопроекту має прибрати корупційні чинники.

Автор: Юлия Струк