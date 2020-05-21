ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді рекомендують ввести новий тип містобудівної документації

Новини » Політика     21.05.2020 - 17:36
Раді рекомендують ввести новий тип містобудівної документації
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується схвалити в другому читанні

Комітет Верховної ради з аграрних і земельних питань рекомендує парламенту прийняти законопроект про планування використання земель у другому читанні. Документом вводиться новий тип містобудівної документації.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький в Facebook.

"Ще один важливий законопроект щодо земельного блоку пройшов аграрний комітет. Вітаю рішення комітету з аграрних і земельних питань підтримати у другому читанні проект закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель", реєстраційний номер 2280", - написав чиновник.

Документом передбачене комплексне просторове планування територій громад, що скасовує необхідність розробки декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою; унормування питань, пов'язаних з її затвердженням; нормування формування електронної картографічної основи для планування території; забезпечення реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку з документацією по просторового планування, а також створення прозорого і неконфліктного механізму врахування громадських і приватних інтересів за допомогою прозорих громадських обговорень.

За словами заступника міністра, значною перешкодою для ефективного управління просторовим розвитком громад залишається успадкована ще з радянських часів система просторового планування, яка передбачає паралельну розробку містобудівної та землевпорядної документації.

Нагадаємо, в грудні 2019 року ВР прийняла за основу в першому читанні законопроект №2280, документ підтримали 265 депутатів парламенту.

Як писало РБК-Україна, раніше в Кабміні пояснили новації законопроекту №2280 і заявили, що нововведення законопроекту має прибрати корупційні чинники.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радааграриистроительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся