Раде рекомендуют ввести новый тип градостроительной документации

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется одобрить во втором чтении

Комитет Верховной рады по аграрным и земельным вопросам рекомендует парламенту принять законопроект о планировании использования земель во втором чтении. Документом вводится новый тип градостроительной документации.

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook.

"Еще один важный законопроект по земельному блоку прошел аграрный комитет. Приветствую решение комитета по аграрным и земельным вопросам поддержать во втором чтении проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно планирования использования земель", регистрационный номер 2280", - написал чиновник.

Документом предусмотрено комплексное пространственное планирование территорий громад, что отменяет необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию, видов градостроительной документации и документации по землеустройству; унормирование вопросов, связанных с ее утверждением; нормирование формирования электронной картографической основы для планирования территории; обеспечение реальной связи программ социально-экономического развития с документацией по пространственному планированию, а также создание прозрачного и неконфликтного механизма учета общественных и частных интересов посредством прозрачных общественных обсуждений.

По словам замминистра, значительным препятствием для эффективного управления пространственным развитием громад остается унаследованная еще с советских времен система пространственного планирования, которая предполагает параллельную разработку градостроительной и землеустроительной документации.

Напомним, в декабре 2019 года ВР приняла за основу в первом чтении законопроект №2280, документ поддержали 265 депутатов парламента.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кабмине объяснили новации законопроекта №2280 и заявили, что нововведение законопроекта должно убрать коррупционные факторы.

Автор: Юлия Струк