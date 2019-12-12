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Рада прийняла закон про новий тип містобудівної документації за основу

Новини » Політика     12.12.2019 - 17:54
Рада прийняла закон про новий тип містобудівної документації за основу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Документ підтримали 265 народних депутатів

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2280 з приводу планування використання земель, що передбачає введення нового типу містобудівної документації, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 265 депутатів ВР. Проектом передбачається:

  • врегулювання питань встановлення меж громад;
  • комплексне просторове планування територій громад, що скасовує необхідність розробки декількох, споріднених за змістом видів містобудівної документації та документації із землеустрою;
  • унормування питань, пов'язаних з її затвердженням;
  • нормування формування електронної картографічної основи для планування території;
  • забезпечення реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку з документацією з просторового планування, а також створення прозорого і неконфліктного механізму врахування громадських і приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.

Документом також вводиться можливість складання схем територіального планування території громади як інструмента комплексного управління в галузі використання земель громади, встановлення їх призначення, зонування території та визначення напрямків її збалансованого розвитку.

"Прийняття законопроекту дозволить забезпечити ефективне використання та охорону всіх земель в межах території ОТГ, залучати інвесторів, задовольняти земельні потреби своїх громадян і т. д.", - очікують автори законопроекту.

Нагадаємо, раніше уряді пояснили новації законопроекту №2280 і заявили, що нововведення законопроекту має прибрати корупційні чинники.

Раніше комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №2280 в рамках децентралізації для впорядкування земельних відносин в ОТГ.

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