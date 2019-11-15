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У Мінкульті презентували основні пункти нового закону про медіа

Новини » Політика     15.11.2019 - 11:19
У Мінкульті презентували основні пункти нового закону про медіа
Фото: Анатолій Максимчук (faculty.film.ua)

У новому законі планують ввести відповідальність за навмисну дезінформацію

У Міністерстві культури презентували основні пункти нового законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За словами першого заступника міністра культури, молоді та спорту Анатолія Максимчука, в новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Російської Федерації проти України.

"Не можуть бути визначені дезінформацією оцінні й критичні судження, сатира. Відповідальність за дезінформацію має бути на підставі рішення суду, вона повинна бути такою, щоб людина або суб'єкт не захотів її поширювати", - сказав Максимчук.

У Мінкульті для мінімізації поширення дезінформації запропонували такі ключові елементи системи:

  • омбудсмен з питань інформації;
  • саморегулювання журналістської спільноти;
  • інформування;
  • вдосконалений порядок спростування інформації;
  • медиаграмотность;
  • заборона на Володіна та / або фінансування медіа громадянами та / або компаніями РФ;
  • акредитація іноземних журналістів;
  • реєстрація медіа;
  • відповідальність

Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. В документі мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, її спростування.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський створив Раду з питань свободи слова. Основними завданнями Ради є формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об'єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законній професійній діяльності журналістів.

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