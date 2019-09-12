Рада хоче скасувати однорічне планування дорожніх робіт

ВР прийняла за основу закон для середньострокового планування розвитку автодоріг
Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1041 "Про внесення змін до закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування)", передає кореспондент РБК-Україна.
Автори проекту підкреслюють, що головною проблемою дорожньої галузі є наявність системи однорічного планування дорожніх робіт. Існування норми закону щодо щорічного затвердження переліку об’єктів будівництва автомобільних доріг призводить до невідповідності затверджених щорічних переліків об’єктів Державній цільовій економічній програми розвитку автодоріг державного значення.
У пояснювальній записці вказано, що для реалізації одного будівельного об’єкту, зокрема в дорожній галузі, в середньому необхідно 1,5 року, а саме: затвердження переліку об’єктів Кабінетом міністрів на відповідний рік, проведення процедури закупівлі на розроблення проектної документації, безпосереднє розроблення проектної документації, проходження експертизи та затвердження проектної документації в установленому порядку, оголошення процедури закупівлі на виконання робіт з капітального ремонту, отримання дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції, залучення атестованих відповідальних виконавців у будівництві, виконання робіт з капітального ремонту та здача об’єкту в експлуатацію.
"Серйозний інфраструктурний проект в межах одного року реалізувати важко", - сказано у ній.
Проект закону встановлює, що:
Нагадаємо, сьогодні Рада прийняла закон для запобігання руйнуванню доріг. Передбачається, що штрафи за порушення автомобільного законодавства будуть включені в джерела формування Державного дорожнього фонду України, який створений в складі спеціального фонду державного бюджету.
Як писало РБК-Україна раніше, 11 вересня Рада встановила штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом.
Додамо також, у квітні комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання прийняти закон для збільшення штрафів за руйнування доріг, а саме за порушення перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів.