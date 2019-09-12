Рада хоче скасувати однорічне планування дорожніх робіт

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ВР прийняла за основу закон для середньострокового планування розвитку автодоріг

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1041 "Про внесення змін до закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування)", передає кореспондент РБК-Україна.

Автори проекту підкреслюють, що головною проблемою дорожньої галузі є наявність системи однорічного планування дорожніх робіт. Існування норми закону щодо щорічного затвердження переліку об’єктів будівництва автомобільних доріг призводить до невідповідності затверджених щорічних переліків об’єктів Державній цільовій економічній програми розвитку автодоріг державного значення.

У пояснювальній записці вказано, що для реалізації одного будівельного об’єкту, зокрема в дорожній галузі, в середньому необхідно 1,5 року, а саме: затвердження переліку об’єктів Кабінетом міністрів на відповідний рік, проведення процедури закупівлі на розроблення проектної документації, безпосереднє розроблення проектної документації, проходження експертизи та затвердження проектної документації в установленому порядку, оголошення процедури закупівлі на виконання робіт з капітального ремонту, отримання дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції, залучення атестованих відповідальних виконавців у будівництві, виконання робіт з капітального ремонту та здача об’єкту в експлуатацію.

"Серйозний інфраструктурний проект в межах одного року реалізувати важко", - сказано у ній.

Проект закону встановлює, що:

Державна цільова економічна програма розвитку автодоріг загального користування державного значення з переліком доріг, на яких заплановано роботи з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, із зазначенням обсягів фінансування таких доріг в розрізі балансоутримувачів, затверджується урядом;

складений відповідно до такої програми щорічний перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автодоріг загального користування держзначення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує держполітику у сфері дорожнього господарства;

переліки об’єктів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах затверджує Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері дорожнього господарства.

Нагадаємо, сьогодні Рада прийняла закон для запобігання руйнуванню доріг. Передбачається, що штрафи за порушення автомобільного законодавства будуть включені в джерела формування Державного дорожнього фонду України, який створений в складі спеціального фонду державного бюджету.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 вересня Рада встановила штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом.

Додамо також, у квітні комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання прийняти закон для збільшення штрафів за руйнування доріг, а саме за порушення перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів.