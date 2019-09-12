В Україні можуть з'явитися аудитори безпеки автодоріг

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Рада планує запровадити аудит безпеки автодоріг

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1061 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг", яким пропонується запровадити аудит безпеки автомобільних доріг. За документ проголосували 248 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ доповнює закон "Про автомобільні дороги" новою статтею щодо аудиту безпеки автомобільних доріг.

Проектом передбачається, що аудит безпеки автомобільних доріг - це незалежне, системне, технічне та детальне оцінювання впливу проектних рішень на безпеку автомобільних доріг, який здійснюється:

на усіх стадіях проектування, передбачених чинним законодавством відповідно до класу наслідків об’єкту аудиту безпеки автомобільних доріг;

на стадії будівництва (нового будівництва, реконструкції, ремонту) автомобільних доріг;

на стадії введення в експлуатацію автомобільної дороги.

Аудит безпеки автомобільних доріг в Україні може бути добровільним чи обов'язковим.

Планується, що такий аудит є обов’язковим на міжнародних та національних автомобільних дорогах.

Замовниками аудиту безпеки автомобільних доріг є балансоутримувачі автомобільних доріг. Також замовниками аудиту можуть бути інші юридичні та/або фізичні особи, які мають намір замовити такий аудит за рахунок власних коштів або з інших джерел, не заборонених законодавством.

Крім того, визначається, що аудитор безпеки автомобільних доріг - це фізична особа, яка пройшла спеціальне навчання, отримала сертифікат на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг та включена до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

Нагадаємо, Рада за основу в першому читанні прийняла законопроект №1041, який передбачає скасування річного планування дорожніх робіт.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент схвалив закон для запобігання руйнуванню доріг. Передбачається, що штрафи за порушення автомобільного законодавства будуть включені в джерела формування Державного дорожнього фонду України, який створений у складі спеціального фонду державного бюджету.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 вересня Рада встановила штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом.