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Набув чинності закон про штрафи за руйнування доріг

Новини » Політика    25.09.2019 - 07:33
Набув чинності закон про штрафи за руйнування доріг
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

У вівторок закон про штрафи за руйнування доріг був опублікований у "Голосі України"

Законопроект №1047, який передбачає штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом, вступив в силу в середу, 25 вересня. Закон вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Так, документ набирає чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Законом встановлюється, що:

  • за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм більш 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у вівторок закон опублікували у виданні "Голос України".

Так, у понеділок проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський, а 17 вересня цей закон передали на підпис Зеленському. До цього проект закону схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Так, 11 вересня Верховна рада України прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Спочатку нардепи схвалили документ за основу 323-ма голосами. Однак потім його підтримали в цілому, за це проголосував 331 парламентарій.

Опублікований закон, спрямований на запобігання руйнування доріг Опубліковано закон про штрафи за руйнування доріг
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