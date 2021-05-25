Раді рекомендують осучаснити закон про страхування: для чого це необхідно

Верховній раді рекомендують ухвалити за основу нову редакцію закону "Про страхування". Таку рекомендацію щодо відповідного законопроекту № 5315 надав комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Документ визначає загальні правові засади діяльності зі страхування та повноваження Національного банку зі здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю страховиків.

У законі оновлюється підхід до ліцензування страховиків; удосконалюються вимог до власників істотної участі страховика; запроваджується новий підхід у регулюванні діяльності осіб, які мають право здійснювати реалізацію страхових та перестрахових продуктів.

Закон вводить вимоги до платоспроможності страховика та ефективні процедури виходу страховика з ринку; оновлюються процедури нагляду.

На вимогу ринку страховиків у документі вирішили залишити товариства з додатковою відповідальністю серед суб’єктів, які можуть надавати страхові послуги.

"Представник Національного банку поінформував про підтримку законопроекту у першому читанні. Представники страхових асоціацій також підтримали оновлення законодавства і наближення його до європейського та висловили свої зауваження і пропозиції", - сказано у повідомленні.

Серед основних зауважень, які висловили до законопроекту: надання дискреційних повноважень регулятору та велика кількість відсилочних і декларативних норм.

У комітеті наголосили на необхідності суттєвого доопрацювання закону до другого читання.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді законопроект №5315 прийняти за основу. Голова комітету дав доручення профільному підкомітету створити робочу групу для підготовки законопроекту до другого читання", - вказано у повідомленні.