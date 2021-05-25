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Раде рекомендуют осовременить закон о страховании: для чего это необходимо

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Украина, Вторник 25 мая 2021 17:14
Раде рекомендуют осовременить закон о страховании: для чего это необходимо Фото: Раде рекомендуют одобрить новую редакцию закона о страховании (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять за основу новую редакцию закона "О страховании". Такую рекомендацию по поводу соответствующего законопроекта № 5315 предоставил комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ определяет общие правовые основы деятельности по страхованию и полномочия Национального банка по осуществлению плановых мероприятий государственного надзора (контроля) за деятельностью страховщиков.

В законе обновляется подход к лицензированию страховщиков; совершенствуются требования к владельцам существенного участия страховщика; вводится новый подход в регулировании деятельности лиц, имеющих право осуществлять реализацию страховых и перестраховочных продуктов.

Закон вводит требования к платежеспособности страховщика и эффективные процедуры выхода страховщика с рынка; обновляются процедуры надзора.

По требованию рынка страховщиков в документе решили оставить общества с дополнительной ответственностью среди субъектов, которые могут предоставлять страховые услуги.

"Представитель Национального банка проинформировал о поддержке законопроекта в первом чтении. Представители страховых ассоциаций также поддержали обновление законодательства и приближение его к европейскому и высказали свои замечания и предложения", - сказано в сообщении.

Среди основных замечаний, которые высказали к законопроекту: предоставление дискреционных полномочий регулятору и большое количество отсылочных и декларативных норм.

В комитете подчеркнули необходимость существенной доработки закона ко второму чтению.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде законопроект №5315 принять за основу. Глава комитета дал поручение профильному подкомитету создать рабочую группу для подготовки законопроекта ко второму чтению", - указано в сообщении.

Напомним, в апреле 2021 года продолжилась тенденция на уменьшение количества участников небанковского финансового рынка. За месяц она сократилась с 2002 участников до 1971. В частности, из реестра исключили 16 страховых компаний.

Как писало РБК-Украина, парламент поддержал в первом чтении законопроект №5104 о введении страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. С окончательным принятием закона в государстве состоится перезапуск системы агрострахования.

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