Перезапуск агрострахування в Україні. Як це буде відбуватися

Парламент підтримав у першому читанні законопроект №5104 про запровадження страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. З остаточним прийняттям закону у державі відбудеться перезапуск системи агрострахування.

Запроваджується новий вид договору - страхування сільськогосподарської продукції з держпідтримкою. Йдеться про часткове бюджетне відшкодування до 60% суми страхових виплат.

Закон встановлює базові вимоги до договорів такого страхування. Серед обставин, за яких планують виплачувати страховку: вимерзання, буря, зливи, посуха, розвиток хвороб та шкідників, крадіжки.

Замміністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький розповів, що наразі в Україні страхування сільгосппродукції, врожаїв чи посівів не розвинене.

Вказано, що у 2000-х існувала низка програм держпідтримки щодо страхування, але при форсмажорах виплати не здійснювались, через що довіра до страховиків зникла.

Остаточне ухвалення закону скасує страхування сільгосппродукції через Аграрний страховий пул - його створили у 2012-му, але наразі він не працює.