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Перезапуск агрострахування в Україні. Як це буде відбуватися

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 12:15
Перезапуск агрострахування в Україні. Як це буде відбуватися Фото: в Україні перезапускатимуть систему страхування продукції аграріїв (freepik)
Автор: Юлія Струк

Парламент підтримав у першому читанні законопроект №5104 про запровадження страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. З остаточним прийняттям закону у державі відбудеться перезапуск системи агрострахування.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Запроваджується новий вид договору - страхування сільськогосподарської продукції з держпідтримкою. Йдеться про часткове бюджетне відшкодування до 60% суми страхових виплат.

Перезапуск агрострахування в Україні. Як це буде відбуватисяЗакон встановлює базові вимоги до договорів такого страхування. Серед обставин, за яких планують виплачувати страховку: вимерзання, буря, зливи, посуха, розвиток хвороб та шкідників, крадіжки.

Замміністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький розповів, що наразі в Україні страхування сільгосппродукції, врожаїв чи посівів не розвинене.

Вказано, що у 2000-х існувала низка програм держпідтримки щодо страхування, але при форсмажорах виплати не здійснювались, через що довіра до страховиків зникла.

Остаточне ухвалення закону скасує страхування сільгосппродукції через Аграрний страховий пул - його створили у 2012-му, але наразі він не працює.

Нагадаємо, вчора Рада ухвалила відповідний документ у ході позачергового засідання.

Як писало РБК-Україна, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для аграріїв з 20% до 14%.

Крім того, Кабінет міністрів посилив допомогу фермерським господарствам. Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар.

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