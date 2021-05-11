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Кількість учасників фінансового ринку України скоротилася ще на 30 компаній

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 14:11
Кількість учасників фінансового ринку України скоротилася ще на 30 компаній Фото: НБУ виключив з реєстрів ще 31 фінансову компанію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2021 року продовжилася тенденція на зменшення кількості учасників небанківського фінансового ринку. За місяць вона скоротилася з 2002 учасників (станом на 31 березня) до 1971 (станом на 30 квітня).

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, чотири ломбарди, вісімнадцять фінансових компаній, п’ять кредитних спілок, шістнадцять страхових компаній та два страхових брокери були виключені з реєстрів. Зокрема, 28 компаній з них були виключені, адже не мали жодної чинної ліцензії.

Також у квітні скасовано реєстрацію внутрішньобанківської платіжної системи "Гроші блискавкою", платіжною організацією якої був АТ "Кредобанк".

За квітень НБУ прийняв рішення про реєстрацію 12 нових фінансових компаній та двох лізингових компаній.

Наразі небанківський ринок складається зі 173 ризикових, non-life (було 188) та 19 лайфових, страхування життя, (було 20) страховиків, 288 ломбардів (було 292), 311 кредитних спілок (було 316), 146 лізингових компаній (було 144), 971 фінансової компанії (було 977), 63 страхових брокерів (було 65).

Кількість учасників фінансового ринку України скоротилася ще на 30 компаній

Нагадаємо, НБУ зобов'язав фінансові установи розкрити своїх власників. Усі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, повинні будуть подати до НБУ інформацію про свою структуру власності. Вони також мають опублікувати її на власних веб-сайтах.

Нагадаємо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

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