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У Раді роз'яснили дії фракцій у разі перемоги Зеленського

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 11:31
У Раді роз'яснили дії фракцій у разі перемоги Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленського в Раді поки не готові підтримати серйозні сили

На даний момент в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах 2019 у Верховній раді його не готові підтримати серйозні сили. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зал очікування: чи готова Верховна рада співпрацювати з Зеленським-президентом".

За даними РБК-Україна, у фракції "Народного фронту" найактивніше відбуваються так звані бродіння. Зокрема, одна з внутрішньофракційних груп, яка орієнтується на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, впевнено дрейфує в бік Зеленського. В той же час категорично проти нього в НФ налаштована тільки група Андрія Парубія, а група Олександра Турчинова займає нейтральну позицію.

Один з керівників "Самопомічі" у розмові з РБК-Україна обходив тему можливого співробітництва з Зеленським. За його словами, в нинішньому скликанні Ради фракція залишиться в опозиції і навряд чи приєднається до коаліції після парламентських виборів.

"Батьківщина" теж поки що має намір залишатися в опозиції. За словами одного з депутатів, поки не було жодних переговорів між Юлією Тимошенко та Зеленським про можливу співпрацю в обмін на ключові посади у виконавчій владі.

За результатами першого раунду президентських виборів розкол в "Опозиційному блоці" тільки посилився. А, за словами одного з нардепа з цієї фракції, в силу давнього протистояння між Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським, Зеленському не варто розраховувати на їх голоси в разі перемоги. Депутати, які підтримують Віктора Медведчука, також не розглядають можливість співпраці з новою владою.

У той же час один з депутатів БПП прогнозує, що в разі перемоги Зеленський отримає абсолютно непідконтрольні парламент і уряд. За його підрахунками, при самому сприятливому сценарії він зможе зібрати близько 160 голосів під свої законопроекти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Раді вже почалися переговори про формування коаліції під Зеленського.

Раніше в українському парламенті не виключили падіння рейтингу партії "Слуги народу" в разі перемоги Зеленського на президентських виборах.

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