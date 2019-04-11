У Раді почалися переговори про коаліцію під Зеленського, - джерела

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Під Зеленського можуть сформувати нову більшість у Раді

У Верховній раді України почалися переговори про створення коаліції під можливого переможця президентських виборів 2019 Володимира Зеленського. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зал очікування: чи готова Верховна рада співпрацювати з Зеленським-президентом".

Зокрема, в близькому оточенні чинного президента Петра Порошенка запевнили, що Ігор Коломойський, з яким пов'язують Зеленського, вже веде з депутатами з різних фракцій переговори про формування нової більшості. За словами нардепа з БПП Олександра Черненка, депутати з президентської фракції, які орієнтуються на Коломойського, давно вийшли з неї.

Зазначимо, у перший парламентський день після першого туру виборів у Раді створили міжфракційне об'єднання "За наступного президента України Зеленського В. О.". Однак на сьогодні в ньому значиться лише колишній учасник "Укропа" Віталій Купрій.

В коментарі РБК-Україна він розповів, що всього до об'єднання планується залучити до десятка осіб, у тому числі з лав БПП, "Народного фронту", і, можливо, "Самопомічі".

"Депутати з БПП і НФ бояться, щоб зараз не озвучували їх імена, і щоб вони не потрапили під переслідування. Оскільки ще місяць Порошенко буде контролювати і ГПУ і СБУ", - пояснив Купрій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського ще не визначилися з кадровими рішеннями після можливої перемоги на виборах президента України.

Відзначимо, напередодні Reuters підтвердило, що Петро Порошенко та Володимир Зеленський 12 квітня проведуть зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.