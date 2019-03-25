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У Раді допускають падіння рейтингу "Слуги народу" в разі перемоги Зеленського

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 10:51
У Раді допускають падіння рейтингу "Слуги народу" в разі перемоги Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Раді зазначають, що у Зеленського до виборів у парламент не буде підтримки

В разі перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України рейтинг його партії "Слуга народу" почне падати. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Формальна фігура: чи зможе Верховна рада послабити владу президента після виборів".

Зокрема, за словами заступника голови фракції "Самопоміч" Руслана Сидоровича, високий рейтинг партії "Слуга народу" почне падати після президентства Зеленського.

"У людей є завищені очікування. Президентство Зеленського неминуче призведе до падіння рейтингу його партії. Причому дуже швидко. Не маючи ні свого парламенту, ні свого уряду, йому буде складно реалізовувати якісь ініціативи та рішення", - підкреслив він.

Зазначимо, на сьогодні у "Батьківщині" допускають можливість формування коаліції з партією Зеленського в наступному скликанні Ради.

"Ми не відкидаємо Зеленського, Гриценка як тих, з ким ми будемо створювати коаліцію після наступних виборів", - сказав РБК-Україна заступник голови фракції Сергій Соболєв.

Не виключають можливість входження в коаліцію з "Слугою народу" в Раді наступного скликання і в "Блоці Петра Порошенка".

"Якщо Порошенко переобирається на другий термін, а Зеленський поведе до парламенту "Слугу народу", де будуть більш-менш нові, недискредитовані особи, і якщо йому вдасться відокремитися від Коломойського, то ми можемо цілком сформувати коаліцію і з "Слугою народу", - припускає один з близьких соратників Порошенка.

Нагадаємо, раніше у Порошенка спрогнозували, що у випадку перемоги Зеленського парламент навряд чи до осінніх виборів встигне урізати повноваження президента.

Як повідомляло РБК-Україна, експерти допускають перехід до парламентської республіки в разі перемоги Зеленського.

 

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