У Раді допускають падіння рейтингу "Слуги народу" в разі перемоги Зеленського

У Раді зазначають, що у Зеленського до виборів у парламент не буде підтримки
В разі перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України рейтинг його партії "Слуга народу" почне падати. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Формальна фігура: чи зможе Верховна рада послабити владу президента після виборів".
Зокрема, за словами заступника голови фракції "Самопоміч" Руслана Сидоровича, високий рейтинг партії "Слуга народу" почне падати після президентства Зеленського.
"У людей є завищені очікування. Президентство Зеленського неминуче призведе до падіння рейтингу його партії. Причому дуже швидко. Не маючи ні свого парламенту, ні свого уряду, йому буде складно реалізовувати якісь ініціативи та рішення", - підкреслив він.
Зазначимо, на сьогодні у "Батьківщині" допускають можливість формування коаліції з партією Зеленського в наступному скликанні Ради.
"Ми не відкидаємо Зеленського, Гриценка як тих, з ким ми будемо створювати коаліцію після наступних виборів", - сказав РБК-Україна заступник голови фракції Сергій Соболєв.
Не виключають можливість входження в коаліцію з "Слугою народу" в Раді наступного скликання і в "Блоці Петра Порошенка".
"Якщо Порошенко переобирається на другий термін, а Зеленський поведе до парламенту "Слугу народу", де будуть більш-менш нові, недискредитовані особи, і якщо йому вдасться відокремитися від Коломойського, то ми можемо цілком сформувати коаліцію і з "Слугою народу", - припускає один з близьких соратників Порошенка.
Нагадаємо, раніше у Порошенка спрогнозували, що у випадку перемоги Зеленського парламент навряд чи до осінніх виборів встигне урізати повноваження президента.
Як повідомляло РБК-Україна, експерти допускають перехід до парламентської республіки в разі перемоги Зеленського.