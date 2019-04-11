В Раде разъяснили действия фракций в случае победы Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленского в Раде пока не готовы поддержать серьезные силы

На данный момент в случае победы Владимира Зеленского на выборах 2019 в Верховной раде его не готовы поддержать серьезные силы. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зал ожидания: готова ли Верховная рада сотрудничать с Зеленским-президентом".

По данным РБК-Украина, во фракции "Народного фронта" активнее всего происходят так называемые брожения. В частности, одна из внутрифракционных групп, которая ориентируется на министра внутренних дел Арсена Авакова, уверенно дрейфует в сторону Зеленского. В то же время категорически против него в НФ настроена только группа Андрея Парубия, а группа Александра Турчинова занимает нейтральную позицию.

Один из руководителей "Самопомочи" в разговоре с РБК-Украина обходил тему возможного сотрудничества с Зеленским. По его словам, в нынешнем созыве Рады фракция останется в оппозиции и вряд ли примкнет к коалиции после парламентских выборов.

"Батькивщина" тоже пока намерена оставаться в оппозиции. По словам одного из депутатов, пока не было никаких переговоров между Юлией Тимошенко и Зеленским о возможном сотрудничестве в обмен на ключевые должности в исполнительной власти.

По результатам первого раунда президентских выборов раскол в "Оппозиционном блоке" только усилился. А, по словам одного из нардепа из этой фракции, в силу давнего противостояния между Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, Зеленскому не стоит рассчитывать на их голоса в случае победы. Депутаты, которые поддерживают Виктора Медведчука, также не рассматривают возможность сотрудничества с новой властью.

В то же время один из депутатов БПП прогнозирует, что в случае победы Зеленский получит абсолютно неподконтрольные парламент и правительство. По его подсчетам, при самом благоприятном сценарии он сможет собрать около 160 голосов под свои законопроекты.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Раде уже начались переговоры о формировании коалиции под Зеленского.

Ранее в украинском парламенте не исключили падение рейтинга партии "Слуги народа" в случае победы Зеленского на президентских выборах.