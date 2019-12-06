У Раді розробляють механізм голосування для ВПО на виборах на Донбасі

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Переселенцям запропонують механізм дистанційного голосування

Наразі розробляється механізм голосування для внутрішньо переміщених осіб на виборах на Донбасі. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що переселенцям запропонують механізм дистанційного голосування.

"Одна з позицій, про яку ми говоримо - це дати голосувати на місцевих виборах в цих окремих районах (ОРДЛО, - ред.) переселенцям. Зокрема, за допомогою механізму дистанційного голосування", - заявив парламентар.

Нагадаємо, помічник президента Андрій Єрмак заявив, що в команді президента України Володимира Зеленського розраховують, що вибори на окупованому Донбасі пройдуть 31 жовтня 2020 року одночасно з місцевими виборами у всій країні.

Як писало РБК-Україна, раніше Єрмак заявив, що Зеленський на нормандської зустрічі висуне умови переговорів з ОРДЛО. Зокрема, мова йде про переговори з тими, хто зможе легально представляти окуповані райони в Мінську.

Підкреслимо також, глава держави не згоден з пунктом у мінських домовленостях щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. "Перш ніж приступити до виборів (на Донбасі, - ред.), - це повне виведення всіх незаконних збройних формувань будь-якого роду, в будь-якій формі, з будь-якою зброєю", - заявив президент.