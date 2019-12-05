У Зеленського сподіваються синхронізувати вибори в ОРДЛО з місцевими

Фото: Андрій Єрмак (news.pn)

У Зеленського розраховують, що такі вибори можуть відбутися 31 жовтня 2020

В команді президента України Володимира Зеленського розраховують, що вибори на окупованому Донбасі пройдуть 31 жовтня 2020 року одночасно з місцевими виборами по всій країні. Про це в лондонському Chatham House заявив помічник президента Андрій Єрмак, передають "Новини Донбасу".

За його словами, команда Зеленського хоче провести вибори одночасно по всій Україні 31 жовтня 2020 року. Він також висловив сподівання, що на зустрічі "нормандської четвірки" обговорять забезпечення безпеки в ОРДЛО перед виборами, а також доступу українських ЗМІ та кандидатів.

"Хтось має забезпечувати порядок на цій території і допустити спостерігачів, українські медіа і кандидатів. А це питання буде обговорюватися в Парижі, я сподіваюся. Але це обов'язково буде відбуватися при участі ОБСЄ. І ми вже говоримо з ОБСЄ про розширення їх мандата", - підкреслив Єрмак.

Він додав, що вибори в ОРДЛО можливі тільки при відсутності іноземних військ і бойовиків, а також за умови контролю Україною ділянки кордону.

Окремо Єрмак підкреслив, що вибори в ОРДЛО можливі тільки при відсутності іноземних військ і бойовиків, а також за умови контролю Україною ділянки кордону pic.twitter.com/gvfJyX5QKJ — Новини Донбасу (@novostidnua) December 5, 2019

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що президент Зеленський на нормандській зустрічі висуне умови переговорів з ОРДЛО. Зокрема, мова йде про переговори з тими, хто зможе легально представляти окуповані райони в Мінську.