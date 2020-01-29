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У Раді розповіли, скільки законів ветував Зеленський з вересня

Новини » Політика     29.01.2020 - 16:40
У Раді розповіли, скільки законів ветував Зеленський з вересня
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент вніс до парламенту 51 законопроект з вересня

У Верховній раді розповіли, скільки законів ветував президент Володимир Зеленський з початку роботи парламенту нового скликання. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, усього глава держави ветував 10 законопроектів.

"На 10 законів, із яких дев’ять є перехідними із попередніх скликань Верховної ради, президентом України було накладено вето. Верховна рада дев’ятого скликання під час другої сесії розглянула шість повернутих законопроектів і три з них прийняла з пропозиціями президента, один - прийняла повторно, подолавши вето, і два - не прийняла повторно та зняла з розгляду", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом президент вніс 51 законопроект, із яких 37 були розглянуті нардепами.

У Раді розповіли, скільки законів ветував Зеленський з вересня"За підсумками розгляду 25 законопроектів було прийнято в цілому, два - відхилено та знято з розгляду, три законопроекти прийнято в 1-2 читанні і ще сім було враховано та на доопрацюванні. Станом на 17 січня 2020 року на опрацюванні в комітетах знаходяться 23 проекти законів", - поінформували у Раді.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила 158 законів у цілому з вересня по січень. При цьому у ВР зареєстрували понад тисячу законопроектів.

Так, у Комітеті виборців України заявили, що однією з ключових проблем у роботі парламенту залишається проблема законодавчого спаму.

Як писало РБК-Україна, КВУ назвав топ прогульників пленарних засідань парламенту. У середньому на засіданнях парламенту було зареєстровано 348 народних депутатів. Найактивніше парламентарі відвідували засідання на початку сесії, згодом активність дещо знизилися.

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