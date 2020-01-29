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В Раде рассказали, сколько законов ветировал Зеленский с сентября

Новости » Политика     29.01.2020 - 16:40
В Раде рассказали, сколько законов ветировал Зеленский с сентября
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент внес в парламент 51 законопроект с сентября

В Верховной раде рассказали, сколько законов ветировал президент Владимир Зеленский с начала работы парламента нового созыва. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, всего глава государства ветировал 10 законопроектов.

"На 10 законов, из которых девять являются переходными из предыдущих созывов Верховной рады, президентом Украины было наложено вето. Верховная рада девятого созыва во время второй сессии рассмотрела шесть возвращенных законопроектов и три из них приняла с предложениями президента, один - приняла повторно, преодолев вето, и два - не приняла повторно и сняла с рассмотрения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом президент внес 51 законопроект, из которых 37 были рассмотрены нардепами.

В Раде рассказали, сколько законов ветировал Зеленский с сентября"По итогам рассмотрения 25 законопроектов были приняты в целом, два - отклонены и сняты с рассмотрения, три законопроекта приняты в 1-2 чтении и еще семь были учтены и на доработке. По состоянию на 17 января 2020 года на рассмотрении в комитетах находятся 23 проекта законов", - сообщили в Раде.

Напомним, Верховная рада приняла 158 законов в целом с сентября по январь. При этом в ВР зарегистрировали более тысячи законопроектов.

Так, в Комитете избирателей Украины заявили, что одной из ключевых проблем в работе парламента остается проблема законодательного спама.

Как писало РБК-Украина, КИУ назвал топ прогульщиков пленарных заседаний парламента. В среднем на заседаниях парламента было зарегистрировано 348 народных депутатов. Активно парламентарии посещали заседания в начале сессии, впоследствии активность несколько снизились.

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