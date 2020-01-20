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КВУ назвав топ прогульників засідань Ради

Новини » Політика     20.01.2020 - 15:55
КВУ назвав топ прогульників засідань Ради
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Чотири нардепи пропустили 90% голосувань

Комітет виборців України назвав топ прогульників пленарних засідань Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження комітету "Підсумки 2 сесії Верховної ради".

Вказано, що за період вересня-січня було проведено 58 пленарних засідань ВР. У середньому на засіданнях парламенту було зареєстровано 348 народних депутатів. Найактивніше народні депутати відвідували засідання на початку сесії, згодом активність дещо знизилися.

КВУ назвав топ прогульників засідань Ради

Зазначається, що серед фракцій та груп парламенту найнижчий результат відвідуваності продемонстрували фракції "Опозиційна платформа "За життя" та ВО "Батьківщина". Так, у середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 77% депутатів ОПЗЖ та 72% депутатів "Батьківщини".

При цьому найвищі показники відвідуваності в депутатів "Слуги Народ" та "Європейської солідарності". Сказано, що на засіданнях ВР були зареєстровані 85% депутатів СН та 83% депутатів ЄС. Дещо нижчі показники відвідування в групи "За майбутнє" та фракції "Голос". У середньому 81% депутатів цих політичних сил відвідували засідання Ради.

Повідомляється також, що 4 депутати пропустили 90% голосувань.

"4 народні депутати пропустили 90% голосувань. Це Антон Яценко із групи "За майбутнє", Вадим Столар із ОПЗЖ, Юрій Солод із ОПЗЖ та позафракційний Андрій Деркач. Так, за п’ять місяців роботи А. Яценко натиснув кнопку для голосування лише 89 разів або взяв участь в 4% голосувань. Це найнижчий результат серед усіх народних депутатів", - сказано у повідомленні.

Загалом у парламенті є 58 народних депутатів, які взяли участь у менше, ніж половині голосувань Ради за сесію.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційним законопроект президента Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули і "кнопкодавство".

Як писало РБК-Україна, ВР позбавить депутатських виплат за листопад 81 народного депутата. Виплат позбавили нардепів, які протягом листопада 2019 року без поважних причин не приймали безпосередню участь у понад 30% голосувань при прийнятті рішень Ради на пленарних засіданнях і не брали безпосередню участь у понад 50% засідань комітетів Верховної ради, до складу яких вони обрані.

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