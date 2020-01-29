Рада ухвалила майже 160 законів з вересня

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раді зареєстрували понад тисячу законопроектів з початку роботи ВР нового скликання

Протягом двох сесій Верховної ради України дев'ятого скликання станом на 17 січня 2020 року відбулося 59 засідань, під час яких парламент схвалив у цілому 158 законів. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, усього з початку скликання розглянуто 463 законопроекти.

"З початку скликання розглянуто 463 проекти законів, із яких 158 прийнято в цілому, 43 - у першому або другому читанні, 20 - враховано та відправлено на доопрацювання. Ще 242 законопроекти були відхилені Верховною радою та зняті з розгляду", - сказано у повідомленні.

Вказано, що з числа прийнятих законів на кінець другої сесії підписано і введено в дію 137, з них 14 - з питань ратифікації міжнародних угод, 109 - про внесення змін до актів чинного законодавства. У новій або оновленій редакції введено в дію 14 законів. Ще 21 прийнятий закон перебуває на стадії оформлення або очікує на підпис президента України.

Зазначається, що нардепи усього зареєстрували 997 проектів законів, із яких 382 були розглянуті ВР. Наразі на опрацюванні в комітетах знаходяться 667 законопроектів.

Крім того, Кабінет міністрів за звітний період подав до ВР 101 законопроект, із яких розглянуто 44.

"За підсумками розгляду 26 законопроектів було прийнято в цілому, 12 - відхилено та знято з розгляду, чотири - прийнято в 1-2 читанні і ще два було враховано та на доопрацюванні. На опрацюванні в комітетах знаходиться 61 проект законів", - поінформували у парламенті.

Загалом же за звітний період було зареєстровано 1150 законопроектів і 516 проектів постанов.

"89 проектів законів були визначені президентом України невідкладними. Станом на 17 січня 2020 року на опрацюванні в комітетах Верховної ради перебував 751 законопроект (із них 20 - визначених невідкладними) і 142 проекти постанов", - додали у Раді.

Нагадаємо, у Комітеті виборців України заявили, що однією з ключових проблем у роботі парламенту залишається проблема законодавчого спаму.

Як писало РБК-Україна, КВУ назвав топ прогульників пленарних засідань парламенту. У середньому на засіданнях парламенту було зареєстровано 348 народних депутатів. Найактивніше парламентарі відвідували засідання на початку сесії, згодом активність дещо знизилися.