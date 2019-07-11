ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде рассказали о проходном барьере в новом избирательном кодексе

Новости » Выборы 2019    11.07.2019 - 12:28
В Раде рассказали о проходном барьере в новом избирательном кодексе
Фото: Леонид Емец (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проходной барьер составит 5%

В новом избирательном кодексе, принятом накануне внеочередных выборов в парламент, проходной барьер составит 5%. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом комитет настаивал на барьере в 4%.

"Проходной барьер - 5%. Это была позиция согласованная, насколько я понимаю. Эта позиция была нужна, чтобы найти тот минимум для голосования в парламенте. Система, по которой люди выбирают место кандидата в списке - в бюллетене есть две графы. Первая - за партию, а вторая - за кандидата от этой партии. Люди, а не партийные лидеры двигают кандидата в списке. Может быть так, что не руководитель партии будет наверху, а член партии, которому доверяют...", - заявил Емец

В то же время во время презентации избирательного кодекса в понедельник глава рабочей группы по наработке документа Александр Черненко заявил, что комитет настаивал и поддерживал поправку с барьером в 4%.

Емец также отметил, что новый парламент может внести изменения в избирательный кодекс и изменить проходной барьер.

Напомним, Рада во втором чтении накануне внеочередных выборов в ВР приняла новый избирательный кодекс с открытыми списками. Документ после ряда провальных голосований поддержали 230 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2017 года Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении новый избирательный кодекс. Тогда за документ проголосовали 226 парламентариев.

Так, глава парламента прогнозировал, что за новый избирательный кодекс во втором чтении проголосуют 240 депутатов Верховной рады.

Рада приняла новый избирательный кодекс Избирательный кодекс вступит в действие с 2023
Новости Украины Порошенко Зеленский кодексВерховная Радапроходной барьер
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь