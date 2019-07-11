В Раде рассказали о проходном барьере в новом избирательном кодексе

Фото: Леонид Емец (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проходной барьер составит 5%

В новом избирательном кодексе, принятом накануне внеочередных выборов в парламент, проходной барьер составит 5%. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом комитет настаивал на барьере в 4%.

"Проходной барьер - 5%. Это была позиция согласованная, насколько я понимаю. Эта позиция была нужна, чтобы найти тот минимум для голосования в парламенте. Система, по которой люди выбирают место кандидата в списке - в бюллетене есть две графы. Первая - за партию, а вторая - за кандидата от этой партии. Люди, а не партийные лидеры двигают кандидата в списке. Может быть так, что не руководитель партии будет наверху, а член партии, которому доверяют...", - заявил Емец

В то же время во время презентации избирательного кодекса в понедельник глава рабочей группы по наработке документа Александр Черненко заявил, что комитет настаивал и поддерживал поправку с барьером в 4%.

Емец также отметил, что новый парламент может внести изменения в избирательный кодекс и изменить проходной барьер.

Напомним, Рада во втором чтении накануне внеочередных выборов в ВР приняла новый избирательный кодекс с открытыми списками. Документ после ряда провальных голосований поддержали 230 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2017 года Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении новый избирательный кодекс. Тогда за документ проголосовали 226 парламентариев.

Так, глава парламента прогнозировал, что за новый избирательный кодекс во втором чтении проголосуют 240 депутатов Верховной рады.