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Формат місцевих виборів залежатиме від кількості жителів населених пунктів, - нардеп

Новини » Політика     29.11.2019 - 19:12
Формат місцевих виборів залежатиме від кількості жителів населених пунктів, - нардеп
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У населених пунктах, де проживає менше 90 тис. осіб, вибори проходитимуть за мажоритарною системою

Формат місцевих виборів в 2020 році буде залежати від кількості жителів у населених пунктах. Про це заявив голова параламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, передає "Громадське".

За словами Клочка, у населених пунктах, де мешкає менше 90 тисяч осіб, місцеві вибори будуть проходити за мажоритарною системою.

"У містах, в яких мешкає понад 90 тисяч людей, вибори пройдуть за пропорційною системою з відкритими списками. У населених пунктах, в яких мешкає менш як 90 тисяч вибори відбуватимуться за мажоритарною системою", - заявив нардеп.

Крім того, Клочко уточнив, що у населених пунктах, де місцеві вибори проходитимуть за мажоритарною системою, балотуватися зможуть не тільки кандидати-самовисуванців, але й представники політичних партій.

Нагадаємо, раніше глава підкомітету Верховної ради з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін заявляв, що місцеві вибори в Україні відбуватимуться лмше за мажоритароною системою і після того, як буде проведена адміністративно-територіальна реформа.

Як писало РБК-Україна, 18 листопада в Україні почався процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах.

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